40.19 / 41.22 39.91 / 41.15
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Весь одяг був у крові: у відділенні банку клієнт зарізав співробітницю фінустанови

14:56 9 вересня 2022
Вбивство у банку

У Харківській області, де в окупованих районах ЗСУ зараз проводить контрнаступ, чоловік зарізав молоду співробітницю банку прямо у відділенні. Про це повідомили в управлінні поліції Харківської області.

Надзвичайна подія сталася у селищі Кегичівка 8 вересня близько 15 години. Співробітники правоохоронних органів отримали сигнал від місцевих мешканців, що чули якісь крики у відділенні банку. Коли оперативники прибули на місце події, то побачили у залі банківської установи чоловіка. Його руки та одяг були в крові. Поруч на підлозі лежало тіло 31-річної співробітниці банку.

Як вдалося з'ясувати поліції, чоловік прийшов у відділення, щоб отримати консультацію щодо залишку грошей на його особистому рахунку. Клієнтові щось не сподобалося в розрахунках, він вихопив ніж і кілька разів ударив співробітницю банку. На жаль, молода жінка померла на місці. Затриманий чоловік так і не зміг поки чітко пояснити причину свого неадекватного вчинку.

Вбивцею виявився 52-річний місцевий житель. Йому загрожує покарання на строк до 15 років позбавлення волі.

Злочини щодо працівників банківських установ в Україні, на жаль, нерідкі. Так, раніше «ФАКТИ» писали про спецоперацію зі звільнення заручників у маріупольському відділенні банку.

940

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

Вбивство у банку

Весь одяг був у крові: у відділенні банку клієнт зарізав співробітницю фінустанови

Андрій Сичовий

У рашистському підполковнику, який потрапив у полон, впізнали цілого генерала

Симона Халеп із чоловіком Тоні Юруцем

Експерша ракетка світу розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту