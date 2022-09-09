Зірка шоу «Кохання та блогери» Вікторія Маремуха стала мамою

Фіналістка шоу «Супермодель по-українськи-2», зірка реаліті «Кохання та блогери» Вікторія Маремуха, яка навесні повідомляла, що вони з чоловіком, французьким мільйонером Луї чекають на первістка, стала мамою.

Вікторія у Instagram виклала фото, зроблені у пологовому будинку «Лелека». Дитина з'явилася на світ увечері 7 вересня з «параметрами» 3460 г і 54 см.

«Відчуваємо себе неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними! Народжувати вдома було моїм найкращим рішенням! Дякуємо всім за підтримку та вітання, ми відпочиваємо!» — написала молода мама.

Вона не писала, хто в них народився — хлопчик чи дівчинка. Однак у коментарях батьків вітали із народженням сина.

Вікторія та Луї одружилися рік тому — церемонія відбулася 21 червня у Києві.

Фото Вікторії Маремухи із соціальних мереж

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