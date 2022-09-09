Що буде з курсом долара та євро наступного року, — пояснення економіста

Щоб зрозуміти, яким буде курс долара та євро наступного року, потрібно загалом проаналізувати поведінку економіки під час війни. Так, в Україні фактично були дві основні статті експорту — агропродукція, металопродукція, а також ІТ-сектор. Сьогодні по всім позиціям спостерігається спад. Розповідає в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів «АНТС», економіст Ілля Несходовський.

Щодо агропродукції. Україна фактично не має можливості відправляти її за кордон в потрібних обсягах плюс окупована територія.

Металургійна продукція. Наша країна не може відправляти метал на експорт плюс руйнація підприємств, більшість з них дислокуються в зоні бойових дій або на окупованій території.

ІТ-сектор. Іноземці почали відмовлятись від контрактів з українцями, оскільки є певний ризик їх невиконання.

«На цих трьох групах треба акцентувати увагу. Якщо ми відновимось і вирівняємо зовнішній баланс, тоді утримаємо курс на нинішньому рівні. Компенсацією цього курсу є допомога, що надходить із-за кордону. Оскільки курс ще б більше впав, якби нам не допомагав Захід», — переконаний Ілля Несходовський.

Також економіст додає, що на наступний рік все залежатиме від того чи зможемо ми розблокувати порти і відправляти наше зерно, чи вдасться відновити діяльність металургійних підприємств. Якщо ми зробимо кроки по всім цим напрямам, тоді матимемо великий плюс і навіть профіцитний баланс, звісно плюс зовнішня допомога. А якщо ні, то цифри, коли долар коштуватиме 48 грн, а євро 50 — цілком реальні.

Водночас Ілля Несходовський наголошує: прогноз на наступний рік він не робить, оскільки є дуже багато факторів, які неможливо визначити. Один з них — як надалі розвиватиметься війна.

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