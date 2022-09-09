«Везде патрули бэндэровские»: засудили зрадника, через якого загинуло троє цивільних у Харкові

Суд Закарпатської області ухвалив вирок чоловіку, який корегував російські удари по Північній Салтівці. А перед повномасштабним вторгненням рф за 20 тисяч рублів надав кураторам інформацію про «настрої населення в Україні». Про це стало відомо із державного реєстру судових рішень.

Обвинувачуваний, який родом із Макіївки Донецької області, працював слюсарем. 2 березня він на замовлення не встановленого слідством росіянина записав та надіслав йому у «Telegram» відеозвернення, у якому негативно висвітлив суспільно-політичну обстановку в Україні та виправдовував військове вторгнення рашистів. А вже наступного дня під час інтерв`ю журналістам російської федерації у прямому ефірі на Youtube-каналі в програмі «ЛЕТУЧКА» українець знову вилив на адресу держави порцію ненависті. Ось що він розповів: «Я думал, переживу все это еще в 2014 году. Но, вроде, пережил и ждал этого момента уже 8 лет. Поэтому вам спасибо большое…»…"Да, в районе аэропорта. Но я приехал перед новым годом сюда. Нужно было. И вот собирался уехать. И собирался в россию, назад вернуться. Я на Казани был долгое время. Ну, в Татарстане. А сейчас вот из-за этой ситуации я не могу ничего сделать. Я обессилен. Дело в том, что я редко выходил из этих соображений и из-за того, что везде патрули бэндэровские, а если посмотрят, допустим, проверка документов, мой паспорт, а я прописан в «ДНР». Я тут получается для всех как сепаратист".

Після чого чоловік надіслав рашистам інформацію про розташування у Салтівському районі міста Харкова та поблизу міжнародного аеропорту «Харків» зенітно-ракетних комплексів військових формувань України. Буквально за кілька годин аеропорт та місто обстріляли ракетами. Тоді загинуло троє людей. 5 березня на замовлення ворога житель Макіївки надіслав інформацію про розташування у Салтівському районі міста Харкова бойових машин «Град» ЗСУ. Й знову ж невдовзі почався артилерійський обстріл.

Зраднику призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше мешканець Умані отримав 12 років в’язниці за співпрацю з розвідкою рф. А у Бердянську підірвали машину колаборанта Артема Бардіна, призначеного рашистами «комендантом» міста.

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