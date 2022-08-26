Знай нашу: Оля Полякова запустила проект із вивчення української мови

Співачка Оля Полякова, яку захейтіли в мережі за українську мову, не стала виправдовуватися, а перейшла до дії. Окрім того, що сама займається з викладачем, вона запустила проект із вивчення української мови «Знай нашу».

«Вчитиму того, чого сама не знаю. Це у нас дуже люблять робити в соціальних мережах», — жартує Полякова.

А якщо серйозно, то Оля запустила ігрове шоу, в якому в легкій формі разом із колегами та філологом вчить українську мову, опрацьовує найуживаніші помилки, позбавляється суржику. Співачка каже, що все життя говорила суржиком, російською мовою, а тепер серйозно взялася за вивчення рідної, української. Першою зірковою гостею проекту стала Даша Астаф'єва.

«Ну що, ми почали вчити українську — весело, голосно і всі разом! Сьогодні зійшлася на мовному рингу з @da_astafieva, де ми раптом довели, що українки — не лише найрозумніші, найвеселіші, а й красиві, боже, я в цьому впевнена! Досить боятися говорити українською!», — каже Оля.

Вона пообіцяла, що проект виходитиме щотижня.

Раніше Оля Полякова заявила, що готова відмовитись від свого російськомовного репертуару. Вона готує новий альбом, пише пісні українською.

Також Полякова публічно спалила свій кокошник, який приніс їй популярність.

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