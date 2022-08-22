Полякова спалила свій кокошник на Лисій горі в Києві

Співачка Оля Полякова, яка повернулася в Україну та виступила у столичному метро, назавжди попрощалася з «русскім міром» і публічно спалила один із його символів — кокошник. У цьому головному уборі артистка починала свій шлях до популярності, кокошник був візитівкою Полякової.

Співачка провела магічний ритуал на одній із п'яти лисих гір Києва — Щекавиці. Як заявила співачка, саме на цих місцях наші предки робили різні містичні ритуали. Полякова попрощалася з минулим в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Я дуже добре знаю свого слухача, моя кар'єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінилися. І зрозуміли, що слід відмовлятися від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам'ятають мене з кокошником… По всій Україні люди масово переходять українську, вони відмовляються від того „русского міра“, який прийшов у наші будинки з горем та сльозами. Тому хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, що прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні», — відверто розповіла Полякова.

Співачка кинула в багаття головний убір, в якому раніше давала концерти та знімалася у кліпах.

«Щоб усі, хто приходить сюди з війною — щоб на кордоні у них віднімалися руки та ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити наш кордон. .», — примовляла Полякова.

Раніше співачка говорила, що готова відмовитися від свого російськомовного репертуару та обіцяє невдовзі представити нову сторінку своєї творчості.



«Я чекаю на це з великим натхненням, адже нам потрібно розвивати свою культуру, шукати тут творчі сили та енергію. Моя наступна пісня називається „Все буде добре, Оля“, вона про те, що життя продовжується», — додала співачка.

Нагадаємо, Олю Полякову захейтили в мережі, розкритикували деякі колеги за те, що з Машею Єфросініною відмовилися вести своє шоу «Дорослі дівчатка» українською мовою. Артистка запевнила, що давно у публічному просторі розмовляє українською, і робить усе можливе, щоб її мова була чистішою.

Оля Полякова бере участь у міжнародних благодійних проектах, підтримує наших захисників. Під час її туру по США вдалося зібрати для України 500 тисяч доларів.

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