Окупанти обстріляли Харківську та Миколаївську області, загинула жінка

Тоді як українські військові стрімко наступають на Харківщині, російські окупанти обстріляли Харківський район. У Новій Водолазі зруйновано приватний будинок, сталася пожежа, загинула 62-річна жінка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог завдав масованих ударів по Харкову та населеним пунктам Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, сталися численні пожежі.



«Ворог мститься за успішні дії ЗСУ щодо звільнення Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілювали мирних людей у ​​Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранення отримали 14 цивільних, 3 з яких — діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 людина поранена у Харківському районі», — повідомив Синєгубов.

Вночі російські загарбники також завдали ударів по Миколаєву. Попередньо без жертв та постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



За його інформацією, вчора під обстріл росіян потрапили кілька сіл у Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах. Ракети потрапили на відкриту територію. Пожежі ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, вночі під вогонь російських окупантів потрапили три райони Дніпропетровської області. Постраждали об'єкти промислової інфраструктури та фермерське господарство.

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