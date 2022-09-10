Зберігала вдома «колорадську стрічку» та прапор росії: у Дніпрі спіймали зрадницю, яка зливала ворогові важливу інформацію

В Україні продовжують викривати російських агентів. На Дніпропетровщині викрито агента фсб рф, яка передавала дані про стратегічне підприємство оборонної промисловості та розташування українських військових. Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканці м. Дніпра за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, у червні 2022 року проросійськи налаштована жінка, будучи працівником одного з підприємств ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з оперативним співробітником ФСБ РФ. Завдання зі збору інформації вона отримувала за допомогою месенджера Telegram. Жінка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві та повідомляла її представнику країни-агресора», — повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що, використовуючи додаток Google maps, жінка передавала інформацію щодо місць розташування великих промислових підприємств, підрозділів Нацгвардії України, військових частин ЗСУ на території міста.

«Крім цього, зловмисниця на виконання завдань від представника країни-агресора повідомляла наслідки ракетних ударів по м. Дніпро, тим самим надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваної вилучено мобільні термінали та носії комп’ютерних даних, які містили докази протиправної діяльності. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — повідомили в прокуратурі.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що спецслужби росії завербували співробітника Ради, щоб встановити «жучки» у кулуарах.

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