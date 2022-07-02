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Події

Повалені дерева та затоплені вулиці: у Тернополі пройшла потужна злива (відео)

19:54 2 липня 2022
На вулицях міста

Сьогодні, 2 липня, Тернопіль накрив потужний злив, внаслідок чого в місті затоплено вулиці та повалено дерева.

Про це повідомляє міський сайт .

Зазначається, що дощ із грозою розпочався у Тернополі у другій половині дня. Синоптики раніше оголосили штормове попередження.

 

Водночас шквальний вітер повалив дерева у місті. Зокрема, одне з них упало у центрі Тернополя, що на вулиці Шашкевича.

 

І хоча злива у Тернополі тривала недовго, дощ встиг затопити вулиці. У деяких районах вода піднялася на рівень капота автомобілів.

Наприклад, на вулицях Живова, Руської та Оболоня проїжджі частини затоплено повністю.

Зазначимо, що 30 червня потужний дощ затопив Одесу, внаслідок чого у місті зупинився громадський транспорт. А днем раніше гроза та шквальний вітер накрили столицю та Київську область.

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