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Під Києвом затопило Ірпінь і Бучу: відео наслідків потужної зливи

17:26 7 серпня 2022
Під Києвом затопило місто Ірпінь: відео наслідків потужної зливи

На місто Ірпінь під Києвом, яке ще не до кінця оговталося від наслідків ворожої окупації, обрушилася сильна злива, і потоки води підтопили багато будинків.

Про це повідомив у Telegram-каналі ірпенський міський голова Олександр Маркушин.

Також він заявив, що влада вже розпочала ліквідацію наслідків зливи і надав номери телефонів, для передачі оперативної інформації про будь-які аварії, пошкодження та несправності:

  • муніципальна варта — 459 760 400
  • УЖКГ «Ірпінь» — 459 763 005, 689 366 163
  • Управління благоустрою міста — 459 763 412
  • ДПЕК — 444 590 740
  • Києвоблгаз — 443 646 104

Слова градоначальника підтвердили і мешканці Ірпінської громади, які активно публікують відео наслідків негоди.

 

Судячи з повідомлень у пабліках, стихія не пощадила і сусідню Бучу.

Нагадаємо, тижнем раніше жертвою негоди стало російське місто Сочі — загинула як мінімум одна людина, затоплені виявилися десятки будинків і сотні автомобілів.

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