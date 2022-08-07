Під Києвом затопило Ірпінь і Бучу: відео наслідків потужної зливи
На місто Ірпінь під Києвом, яке ще не до кінця оговталося від наслідків ворожої окупації, обрушилася сильна злива, і потоки води підтопили багато будинків.
Про це повідомив у Telegram-каналі ірпенський міський голова Олександр Маркушин.
Також він заявив, що влада вже розпочала ліквідацію наслідків зливи і надав номери телефонів, для передачі оперативної інформації про будь-які аварії, пошкодження та несправності:
- муніципальна варта — 459 760 400
- УЖКГ «Ірпінь» — 459 763 005, 689 366 163
- Управління благоустрою міста — 459 763 412
- ДПЕК — 444 590 740
- Києвоблгаз — 443 646 104
Слова градоначальника підтвердили і мешканці Ірпінської громади, які активно публікують відео наслідків негоди.
Судячи з повідомлень у пабліках, стихія не пощадила і сусідню Бучу.
Нагадаємо, тижнем раніше жертвою негоди стало російське місто Сочі — загинула як мінімум одна людина, затоплені виявилися десятки будинків і сотні автомобілів.1227
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