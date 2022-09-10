Частини українців заморозять пенсії: кому варто чекати на підвищення суми виплат тільки після війни

Попри обіцянку президента Володимира Зеленського зберегти індексацію пенсій у 2023 році, кілька категорій українців отримають обіцяне підвищення лише після закінчення війни.

Постанова Кабміну була ухвалена 22 червня 2022 року, пише «Апостроф».

Йдеться про індексацію виплат народним депутатам, держслужбовцям та науковцям.

Виплати цим категоріям пенсіонерів не індексуватимуться до закінчення війни та припинення дії воєнного стану.

Після скасування воєнного стану, наступного місяця після цього скасування набуде чинності постанова № 727. Тоді цим категоріям пенсіонерів проіндексують пенсію.

Розмір індексації становитиме 14%, тобто перерахунок пенсійних виплат буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого згідно з законами, без урахування надбавок та доплат.

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram