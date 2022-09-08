Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про сплату внесків на пенсію: що зміниться для українців

В Україні уряд має намір змінити філософію соціальної підтримки населення. Влада хоче підтримати українців, які втратили роботу у зв'язку з війною. Ці люди не отримують зарплати та їм не зараховується страховий стаж.

Вже підготовлено чергове нововведення щодо придбання страхового стажу для призначення пенсії. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється тим, хто втратив роботу, самостійно сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для отримання страхового стажу, повідомляє «Обозреватель».



Йдеться про українців, які досягли 16-річного віку та не одержують пенсію в солідарній системі.

Для добровільної сплати слід укласти договір з Пенсійним фондом. Платник зможе самостійно визначити розмір страхових внесків, періодичність та строки їхньої сплати.

Дохід, з якого сплачено страхові внески за договором, враховуватиметься у заробітній платі (доході) для розрахунку пенсії.

Крім того, договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування також може бути укладений на користь третьої особи.

Платник для укладення договору може повідомити відомості про особу, за яку сплачує страхові внески, включаючи номер платника податків та паспортні дані.



Якщо юридична або фізична особа здійснює персоналізований благодійний внесок (адресований певному пенсіонеру), 70% такого внеску спрямовується для виплати цьому пенсіонеру. А 30% переходять на потреби Пенсійного фонду.

Також передбачається сплата знеособлених благодійних внесків. У цьому випадку всі 100% платежу переходять до Пенсійного фонду. Потім ці кошти розподілять у рамках солідарної системи.

Нагадаємо, президент Зеленський пообіцяв, що попри те, що у пріоритеті зараз витрати на безпеку та оборону, у держбюджеті-2023 будуть враховані всі соціальні питання для пенсіонерів та інших уразливих категорій населення.

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