Тиск швидко нормалізується: готуємо ліки із калини

Дбайливі господарі продовжують збирати лікарські рослини на зиму, зокрема калини, яка містить чимало корисних мікроелементів та вітамінів. Вінничанка Валентина Кошова лікує цією ягодою гіпертонію й розповіла, як приготувати цілющі ліки.

«Кетяги слід зрізати ножицями, підвісити, прикривши чистим білим полотном, — радить Валентина Кошова. - За кiлька днiв чи тижнiв, коли першi приморозки вдарять, вони стануть як мед солоденькими.

На кілограм ягід беру два кілограми цукру, змішую, кладу в банки, ставлю їх в прохолодне місце, а згодом — у холодильник. I є ліки на всю зиму. Якщо з'їдати по ложечці зранку і ввечері, результат не забариться — тиск швидко нормалізується і самопочуття значно поліпшиться.

Крім того, у своєму арсеналі маю ще один рецепт:

500 грамiв ягiд калини,

500 грамiв гiрського квiткового меду,

500 грамiв перетертих листкiв алое та

500 грамiв напiвсолодкого червоного виноградного вина.

Усе це потовкти, перемiшати. Вживати по 80 — 100 грамів три рази на день перед їдою".

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