«Ох і роботи буде»: голова Луганської ОВА Гайдай заявив, що українські військові вийшли на околиці Лисичанська

Не встигли російські окупанти усвідомити втрату Куп'янська на Харківщині, як з'явилася інформація, що українських військових бачили на околицях Лисичанська (Луганська область).

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай повідомив у коментарі «Суспільному», що українські військові знаходяться на околицях захопленого раніше окупантами Лисичанська.

Чиновник не став розголошувати жодних подробиць. Пізніше Гайдай у Facebook опублікував пост з натяком на швидку деокупацію Лисичанська.

«Лисичанськ… Чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню», — написав він.



«Сватове та Кремінна — як у вас справи? Я просто поцікавився… «, — додав він після цього.

Такий «словесний пасаж» чиновника багато українців сприйняли як натяк на швидке звільнення цих населених пунктів.

Нагадаємо, тривалий час, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, Лисичанськ залишався останнім неокупованим ворогом містом у Луганській області. Після захоплення Сєвєродонецька російська армія зосередила свої сили саме на Лисичанську. 3 липня нашим воїнам довелося залишити Лисичанськ та відійти з позицій для збереження життів особового складу. Проте після захоплення міста окупантам просуватися було ще важче.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ офіційно повідомили про звільнення Балаклії Харківської області. Над міськрадою синьо-жовтий прапор підняли голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що під натиском ЗСУ росіяни тікають з Ізюма, кидаючи техніку та боєприпаси.

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