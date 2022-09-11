У квартирах п'ятиповерхівки вибито вхідні двері, дев'ятьох людей поранено: окупанти завдали нового удару по Миколаєву (фото, відео)

Ворог продовжує завдавати ударів по Миколаєву — у ніч проти неділі, 11 вересня, було пошкоджено житлові будинки, є поранені.

«За попередніми даними, дев'ятеро людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні», — повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Видання «Новини Миколаєва» показує фото та відео наслідків ударів рашистів по місту.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що внаслідок нічного удару по п'ятиповерхівці було повністю зруйновано один із під'їздів будинку. Також було пошкоджено приватний будинок.

Фото "Новини Миколаєва"

Фото "Новини Миколаєва"

Росіяни активно обстрілювали регіон уночі. Так, приблизно о 03:00 11 вересня було завдано ударів по Очакову. На щастя, обійшлося без жертв — снаряди потрапили в район аквазони. Близько 04:30 та 05:30 було обстріляно село Широке, де були пошкоджені дороги та городи місцевих мешканців. А близько 04:00 — село Березнегувате, де поранення отримали п'ять осіб. У цьому населеному пункті було пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Наразі рятувальники розшукують одну людину, яка могла опинитися під завалами.

«У ніч на 11 вересня, о 02:00, згідно з попередньою інформацією, протиповітряна оборона працювала, і дві ворожі ракети були збиті. Вони впали на відкритому майданчику Прибужанівської громади», — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також ударив по Дніпру — ракета прилетіла до центру міста.

Фото «Новини Миколаєва»

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