«Вдарили прямо по житловому кварталу»: ракета окупантів вибухнула у центрі Дніпра (фото)

Ворог продовжує завдавати ударів по Дніпропетровщині — цієї ночі під обстрілами опинилися Дніпровський та Нікопольский райони, ракети рашистів прилетіли й до Дніпра.

«По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото Валентина Резніченка

«Тварюки у День міста вирішили нас „привітати“ та влупили по центру Дніпра ракетою. Куди стріляли і з якою метою — знову незрозуміло. Винятково терор та залякування. Попередньо загиблих немає. Але є поранені. Масштаб руйнувань уточнюється», — написав у соцмережі мер Дніпра Борис Філатов.

Фото Валентина Резніченка

Нікополь рашисти обстріляли тричі за ніч — по місту випустили понад 35 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. Постраждали троє людей — двоє чоловіків та жінка. Чоловіків було шпиталізовано у стані середньої тяжкості.

«У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач», — додав Резніченко.

Фото Валентина Резніченка

Також ворог завдавав ударів й по Марганецькій громаді. Там, попередньо, без поранених та руйнувань.

Нагадаємо, що днями ворог випустив по Дніпру п'ять ракет, які вдалося збити українській ППО.

Фото Валентина Резніченка

1590

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram