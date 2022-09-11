Усікновення голови Іоанна Предтечі: що категорично не можна робити в цей день

11 вересня православні та грекокатолики відзначають велике свято — Усікновення голови Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цього дня церква згадує мученицьку смерть, яку один із найшанованіших християнських святих, який передбачив прихід Месії і хрестив його у водах Йордану, прийняв у 32-му році нашої ери. Тоді наказом Ірода йому відрубали голову.

Предтеча народився на півроку раніше за Ісуса. Став відомий як проповідник і хреститель. Вів аскетичний спосіб життя.

Пророк викривав царя Ірода Антипу у беззаконні — у співмешканні з колишньою дружиною рідного брата Ірода — Іродіадою. За це цар ув'язнив його в темницю. Простий юдейський народ шанував Іоанна і вважав його за найбільшого пророка, тому Ірод вирішив залишити його живим.

Під час бенкету, організованого з приводу дня народження Ірода, Саломія (дочка Іродіади) виконала танець, який дуже сподобався винуватцю урочистостей. За це він пообіцяв танцівниці виконати будь-яке її бажання. Тоді дівчина зажадала принести на блюді голову Іоанна Хрестителя. Царю нічого не залишалося, як виконати її прохання. У в'язниці пророку відтяли голову, а Саломія принесла її на блюді своєї матері. Іродіада поглумилася над відсіченою главою і кинула її у брудне місце. Тіло Іоанна Предтечі поховали його учні у самарянському місті Севастія.

У народній традиції, згідно з повір'ями, Іоанн Хреститель позбавляє хвороб голови. Святому Іоанну моляться про звільнення від поганої чи згубної звички. Цього дня також прийнято проводити поминання щодо покійних воїнів.

Цього дня не можна вдаватися до веселощів, влаштовувати застілля та споживати міцні напої, співати, танцювати. Це з тим, що Івана стратили під час царського бенкету.

У зв'язку з тим, що сам Іоанн вів вкрай аскетичний спосіб життя, цього дня потрібно дотримуватися суворого посту. Не вживають їжу тваринного походження, яйця, молоко, рибу.

Існує забобон, згідно з яким, на стіл не можна ставити нічого круглого (тарілки, страви округлої форми). Також не викладають на стіл і не вживають продукти круглої форми — яблука, кавуни і таке інше. Не використовують ріжучі предмети — ножі, сокири тощо. Все це пов'язано з уявленнями про усічення глави Іоанна. Крім того, не можна їсти і пити нічого червоного (виноград, помідори, перець, червоні напої). Однак у православній церкві наголошують, що це лише народні забобони, і вони не мають жодного відношення до справжніх церковних традицій.

Крім того, в цей день не рекомендується шити, в'язати, займатися рукоділлями. Також у цей день заборонено червоний одяг. Не можна купувати, приймати у подарунок та приносити додому квіти червоного кольору. Не дозволяється вінчатися та грати весілля, хрестити дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як правильно молитися Предтечі.

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