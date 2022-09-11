Кейт Бланшетт та Колін Фаррелл знову найкращі: оголошено всіх переможців Венеціанського кінофестивалю

Увечері 10 вересня було підбито підсумки 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Як уже повідомляли «ФАКТИ», він стартував 31 серпня. Журі основного конкурсу очолювала голлівудська актриса Джуліанна Мур. За призи фестивалю боролися 23 фільми.

Відзначимо відразу, що офіційній російській делегації було відмовлено у праві брати участь у Венеціанському кінофестивалі через війну росії проти України.

Наша країна була представлена у програмі «Горизонти» трагікомедією Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Поза конкурсом у Венеції показали документальні стрічки Сергія Лозниці «Київський процес» та Євгена Афінєєвського «Свобода у вогні: Боротьба України за волю».

Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю — «Золотий лев» — отримав документальний фільм «Вся краса і кровопролиття» американської режисерки Лори Пойтрас. Картина розповідає про фотографіню Нен Голдіна, яка боролася з великою фармацевтичною компанією, чия недобросовісна діяльність викликала опіоїдну епідемію.

Фільм про канібалів «Цілком та повністю» італійського режисера Луки Гуаданьїно отримав кілька нагород, у тому числі «Срібного лева». Виконавиця головної жіночої ролі, канадська актриса Тейлор Рассел отримала премію імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют. У фільмі також знялися зірки Голлівуду Тімоті Шаломе, Марк Райленс та Хлоя Севіньї.

Тейлор Рассел і Тімоті Шаломе

Гран-прі фестивалю журі присудило фільму «Святий Омер» французької режисекиа Еліс Діоп. Вона сама стала володаркою призу «Лев майбутнього» .

Найкращою актрисою (Кубок Вольпі) оголошено кінозірку Кейт Бланшетт. Вона виконала головну роль у псевдобіографічній драмі «Тар» режисера Тодда Філда. Бланшетт зіграла жінку-диригента.

Кейт Бланшетт

У чоловіків Кубок Вольпі дістався ірландському акторові Коліну Фарреллу за роль у фільмі «Банші з Інішеріна» режисера Мартіна Макдони. Макдона удостоївся призу за найкращий сценарій.

Колін Фаррелл

Крім того, журі відзначило спеціальним призом фільм «Жодних ведмедів» іранського режисера Джафара Панахі, який сидить у в'язниці у себе на батьківщині за свої політичні переконання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшов цього року Каннський міжнародний кінофестиваль.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram