Скандал насамкінець: посол України в Німеччині недипломатично «послав» німецького політолога через фразу про росію

Надзвичайний і Повноважний посл України в Німеччині Андрій Мельник розповідав, що міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер у перший день широкомасштабного вторгнення росії дав нашій країні «кілька годин», після чого, за його словами, вона буде захоплена рф.

Після цього дипломат кілька разів давав досить різкі коментарі, критикувавши німецьких політиків. А напередодні від нього дісталося політологу Йоханнесу Варвіку, який висловив «непопулярну думку». Той сказав, що, на його думку, звіти про успіхи ЗСУ «не змінюють загальної картини». Мовляв, росіяни, нажаль, у середньостроковій перспективі мають вищу стійкість і що «політичний баланс інтересів не має альтернативи». На що Андрій Мельник відповів, використовуючи недипломатичну лексику, висловивши свою «непопулярну думку».

Відомо, що каденція Андрія Мельника у Німеччині закінчується — влітку цього року було підписано президентський указ про ротацію українських дипломатів. Він працюватиме головою дипломатичної місії до 14 жовтня, після чого залишить Берлін. У масмедіа писали, що новим послом України у ФРН стане нинішній спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макєєва. Наголошувалося, що його кандидатуру особисто схвалив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Фото з Вікіпедії

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