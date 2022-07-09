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Політика

Зміна варти: Зеленський звільнив «скандального» посла України в Німеччині та голів дипмісій у ще низці країн

19:19 9 липня 2022
Президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який під час війни регулярно звертається до парламентів різних країн, і навіть став найвпливовішою людиною року в світі, підписав низку указів про ротацію у складі дипломатичного «контингенту» України.

Зокрема, звільнено посла України в Німеччині Андрія Мельника, який звинувачував німецьких політиків у тому, що вони занадто довго не визнавали реальної ситуації в його країні, а також посла у Чеській Республіці Євгена Перебийноса, Надзвичайного і Повноважного посла в Угорщині Любов Непоп, посла України в Королівстві Норвегія В'ячеслава Яцюка, а також посла Ігоря Поліху, який за сумісництвом працював в Індії, Мальдивах, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеш.

Водночас призначення нових послів України у цих державах поки не сталося.

Народний депутат Олексій Гончаренко припускає, що Мельник може отримати посаду заступника міністра іноземних справ України.

Відзначимо, що минулого року тепер вже колишній посол України в Угорщині Євген Перебийніс конфліктував з Facebook — соцмережа видалила його пост із критикою статті володимира путіна про так зване «братерство» росіян і українців.

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