Посол України у ФРН Андрій Мельник взяв участь у дискусії на щорічному фестивалі ZEIT ONLINE Podcast-Festival. Під час свого виступу він звинуватив німецьких політиків у тому, що вони занадто довго не визнавали реальної ситуації в його країні та справжніх намірів президента росії путіна.

«Політики тут хороші оповідачі. Німці любили красиві казки, тому їх і розповідали. Люди думають, що все добре. Але ми не можемо сидіти склавши руки і розслаблятися, — цитує посла України у ФРН місцеве видання Zeit. — Ця тиха, традиційна дипломатія нікуди нас не приведе. Єдине бажання німців — щоб ви, політики, стали мужнішими. Німецька політика повинна думати більш геополітично, більш стратегічно. Світ став іншим, світ збожеволів, став небезпечніший. Я щодня кажу собі: коли настане момент, коли німецькі політики скажуть, що ми повинні ризикувати, ми повинні йти на жертви?». Він сподівається, що люди відчують, що «мужність — це також чеснота».

Андрій Мельник також відкидає побоювання ядерної війни з росією. На його думку, ризик цього «мінімальний». Він не думає, що путін використає ядерну зброю.

«Він не самогубець. Натомість президент росії хоче увійти в історію як той, хто повернув давні російські землі — „повернення до рейху“. Путін грає зі страхом. Це його головна зброя. Україна має „величезні втрати“ і щодня втрачає сотні солдатів. Але не вистачає зброї. Нам потрібна артилерія, нам потрібні гаубиці, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні реактивні системи залпового вогню». Всього цього не вистачає".

Відповідаючи на запитання про відповідальність Німеччини за можливу поразку його країни, посол сказав, що в руках Німеччини також надання військової допомоги. На складах Бундесверу є озброєння, яке могло бути поставлено кілька тижнів тому — «фактично місяць тому». «Після анексії Криму росією у 2014-му я був переконаний: моя країна потребує більшої кількості важкої зброї. Я сам неодноразово вказував на це попередньому уряду під керівництвом Ангели Меркель. Як відомо, нам цей шлях перегородив канцлер. Україна не могла купувати зброю в НАТО, тому що Німеччина цьому завадила — «до початку війни».

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також заявляв, що Україні у війні з росією вкрай необхидне важке озброєння, зокрема, потужні системи залпового вогню.

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