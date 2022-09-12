Ворог обстріляв Харківську та Дніпропетровську області: є загиблий та постраждалі

Свої невдачі на полі бою росія компенсує масованим обстрілом по території України.

Сьогодні вночі у Харкові було потрапляння у житловий будинок у Новобаварському районі. На цей час відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На цей час відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований», — написав він.

Мер також додав, що після удару по Харківській ТЕЦ було відновлено водопостачання та подачу електроенергії. Метро та електротранспорт у місті вранці вже працюють у штатному режимі.

Окрім Харківщини, обстріляли й Дніпропетровську область — вночі рашисти били з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район росіяни накрили вогнем тричі. Потрапили по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджено приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнувань уточнюються.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газопровід. Люди не постраждали.

В інших районах області ніч минула спокійно.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни завдали масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Зокрема під удар потрапила найбільша Харківська ТЕС № 5. Внаслідок цього без світла залишилися Харківська, Донецька, частина Запорізької, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Через кілька годин після терористичної атаки рашистів електроспоживання вдалося відновити у Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях та частково у Харківській області.

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