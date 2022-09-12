Вирушили у пекло на своїх танках та броньованих машинах: ЗСУ знищили ще 300 окупантів

Українські захисники продовжують виганяти російських окупантів. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці. Протягом доби Сили оборони ліквідували ще 300 окупантів, і наразі кількість безславно загиблих в Україні путінців становить 52 950 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім важко відновлюваних людських ресурсів, росія втратила з початку вторгнення:

- танків — 2168 (+14 за добу),

- бойових броньованих машин — 4640 (+23),

- артилерійських систем 1269 (+6),

- літаків — 243 (+1),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 903 (+1),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3463 (+18) од.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.

Українці дружно підтримують заклик у коментарях, дякують воїнам ЗСУ та відправляють у пекло (або слідом за російським кораблем) ворога.

Нагадаємо, з початку вересня ЗСУ повернули під контроль України понад 3000 кв. км нашої території.

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