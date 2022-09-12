Українські військові продовжують контрнаступ, змушуючи окупантів тікати, кидаючи техніку та боєприпаси.

Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

Всього за минулу добу Силам оборони вдалося витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводиться взяття під повний контроль та стабілізаційні заходи, повідомили у Генштабі.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої продовжуються.

Після вдалих дій, вжитих Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів — вражений взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено 1 БПЛА типу «Орлан-10», збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу «Калібр» та п'ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога живою силою уточнюються.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, вогневої поразки живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також підтримки контрнаступальних дій наших військ.

Президент Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 200 днів війни відзначив усі роди військ та назвав українську армію «першою армією світу», яка, попри чисельну перевагу росіян, жене окупантів з української землі.

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