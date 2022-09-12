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Меган Маркл має намір привезти дітей на похорон Єлизавети II

11:36 12 вересня 2022
Меган Маркл та принц Гаррі

У Великій Британії тривають траурні заходи у зв'язку зі смертю Єлизавети II. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 11 вересня труна з тілом Її Величності була доставлена з Балморалу до Единбурга, де залишатиметься добу. До столиці Шотландії того ж дня прибули діти Єлизавети принц Ендрю, принцеса Анна, принц Едвард із дружиною Софі.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла неділю провели у Лондоні. Новий глава держави 12 вересня виступить у парламенті, після чого також вирушить до Единбургу.

У Віндзорі знаходяться принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також принц Гаррі та Меган Маркл. Між братами відбулося примирення. Принц і принцеса Уельські вийшли до підданих разом із герцогом та герцогинею Сассекськими. Це сталося вперше після від'їзду Гаррі та Меган на постійне проживання у США.

Як повідомляють британські ЗМІ, герцогиня Сассекська має намір привезти дітей на похорон їхньої прабабусі, які заплановані на 19 вересня. Очевидно, трирічного Арчі та однорічну Лілібет доставить до Лондона літаком мати Меган Доріа Регланд.

Стало відомо також, що Сассекси залишаться в Британії до завершення всіх жалобних заходів.

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