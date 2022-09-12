З Днем ангела Олександра 2022: добрі вітання та картинки

День ангела Олександра відзначається кілька разів на рік, у тому числі 12 вересня.

В цей свій день ангела відзначають Олександри, причому як чоловіки, так і жінки.

Ім'я Олександр у перекладі з грецької означає «захисник». У Олександрів сильний та вольовий характер. Вони вперті й ненавидять обман та зраду. Водночас Олександри, як правило, товариські та життєрадісні. А безперечна чарівність робить із вельми симпатичними.

Сьогодні ім'я Олександр одне з найпоширеніших у всьому світі, хоч і має «територіальні» модифікації. Так, в Іспанії воно перетворилося на Алехандро, в Італії — в Алессандро, в Португалії — Алешандрі, в Угорщині — в Шандор, в Ірландії — в Аластар і Аластер. В Україні застосовується модифікація Олесь, Лесь; в Англії, США — Алек, а серед мусульман — Іскандер.

Парне жіноче ім'я Олександра також має більшу кількість похідних форм, що стали самостійними іменами. Серед них — Сандра, Олександрія, Олександрина, Олександрин, Сандріна, Лізандра, Аластріна, Алістріна, Алекса, Олеся, Леся.

Помічено, що Олександри швидко можуть освоїтися і почуватися невимушено всюди, де б вони не опинилися. І хоча вони не гребують спілкуванням у галасливих компаніях, насамперед цінують інтелектуальні бесіди з тими, у кого можна чогось повчитися.

Пропонуємо згадати всіх знайомих Олександрів та Олександр та тепло привітати їх з іменинами.

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Хай Олександру життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.



Вітаю тебе з іменами, Олександре. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутньою у твоєму житті, а близькі й рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі найпрекраснішого!

Дорогий Олександр, сьогодні я від душі тебе вітаю з іменинами й хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.



Олександр, я тебе від душі вітаю з іменинами та хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції й ніколи не кидати почате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю йти стежкою удачі й неодмінно домагатися великих перемог.

Від душі вітаю тебе, Олександре, з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.



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