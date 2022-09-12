«Визнав нікчемність референдуму 2014 року»: фейковий «голова Криму» Аксьонов боїться успіхів ЗСУ

Днями фіктивний «голова Криму» Сергій Аксьонов заявив про те, що анексію територій материкової України рф може оформити без фейкових «референдумів». Відомо, що у травні 2022 року подібні анонси вже озвучувалися російськими маріонетками в Херсоні та Сімферополі, і тоді вони транслювалися в рамках злочинної ідеї «Таврійської губернії», яку лобіював той самий Аксьонов, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Влітку 2022 року пропаганда агресора обіцяла такі фіктивні „плебісцити“ на 11 вересня, але напередодні цієї дати було заявлено їхнє „перенесення“ на 4 листопада, а донецькі маріонетки окупантів днями „багатозначно“ констатували, що „референдум — це питання часу“. Стверджуючи, що злочинна анексія територій України „можлива без референдуму“, Аксьонов фактично констатує і нікчемність „кримського референдуму“ 2014 року, якого, за його ж словами, не визнано. Зараз очевидно, що й у вересні, й у листопаді 2022 року окупант очевидно не контролюватиме всю територію відповідно Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей».

Ба більше, ситуація на фронті у вересні демонструє чітко поступове скорочення площі території материкової України, що контролюється агресором. Тому цілком ймовірно, що Аксьонов боїться навіть уявити, де будуть знаходитися Збройні Сили України на початку листопада.

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