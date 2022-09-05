Референдуму не буде: спецназ ГУР Міноборони знищив базу ФСБ разом із бюлетенями для «голосування»

Штаби окупантів та колаборантів, в яких на окупованих територіях готуються до так званих «референдумів», стають цілями партизанів, як це нещодавно було під Мелітополем — у селищі Приазовське, що в Запорізькій області.

А бійці спецназу ГУР Міноборони України провели операцію в ще одному окупованому населенному пункті цього регіону — в Кам’янці-Дніпровській був знищений склад бюлетенів та база російської фсб.

«Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування. В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, в управлінні Державної казначейської служби», — повідомляють в військовій розвідці

Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму — склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали — знищено.

Також було розбито місце базування підрозділу російського фсб, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених уточнюється. А вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

«Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7:00. Над містом помічено військові вертольоти. В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало», — додали в ГУР МО.

Нагадаємо, що у середині серпня партизани Мелітополя передали гаряче «вітання» одному з керівників виборчого штабу «єдиної росії» — очільнику пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олегу Шостаку. Він був поранений та потрапив до лікарні після вибуху.

Фото зі сторінки ГУР МО у соцмережах

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