Від ЗСУ не втечеш: українські воїни накрили колону окупантів, що несуть ноги з-під Куп'янська, знищено кілька танків та «Сонцепьок» (відео)

Два дні тому над Куп'янськом знову підняли синьо-жовтий прапор. Росіяни квапливо відступали. ЗСУ вдалося розбити чергову колону російської військової техніки. Внаслідок удару знищено кілька танків та систему ТОС-1 «Сонцепьок».

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Наслідки ударів по російській колоні. Кацапи намагалася втекти від української армії, але не вдалося. У результаті знищено кілька танків і важку вогнеметну систему ТОС-1 «Сонцепьок», — йдеться у повідомленні.

У якому саме регіоні було завдано удару, не повідомляється.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко опублікував «епічне відео» про те, як бійці 92-ї бригади запустили в небо з десяток орків — повітряних десантників, коли ті намагалися драпанути з Куп'янська.

«Ой ой ой! Як красиво!» , — кажуть наші бійці насолоджуючись тушкам орків, що розлітаються в різні боки", — іронізує Геращенко.

А військор Андрій Цаплієнко показав «улов» українських бійців на складі, який у паніці кинули рашисти.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 300 окупантів. Загалом в Україні з 24 лютого загинуло 52 950 російських військових.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram