Речі як нові: як швидко видалити катишки з одягу (відео)

Під час тривалого носіння різного одягу на ньому з'являються катишки. Як правило, це грудки переплутаних між собою волокон, особливо у вовняних светрів або кофт. Багато людей не знають, що з цим робити, і намагаються взагалі не носити такий одяг.



Але, виявляється, вихід є — катишки можна швидко видалити, до того ж кількома способами.



Можна позбутися катишків за допомогою бритви. Для цього потрібна велика акуратність. Спосіб підходить для шапок, шкарпеток та рукавичок. Виріб з тканини необхідно розтягнути і пройтися ним за допомогою бритви. Усі катишки мають залишитися на бритві.



Канцелярський скотч ефективний проти шерсті домашніх тварин, а також маленьких волокнистих грудок. Виріб, який потрібно почистити, необхідно розкласти на столі, потім узяти шматок скотчу, приклеїти його на поверхню і зірвати різким рухом. І так робити доти, поки всі катишки не залишаться на ньому.



Можна використовувати зубну щітку. Для цього необхідно розкласти річ на столі, очистити її від катишків за допомогою щітки. Потім цей одяг необхідно замочити, додавши оцет, щоб повернути йому м'якість.



Гребенем можна розчесати одяг, на якому є катишки, у напрямку розташованих волокон. Можна повторити, якщо не всі грудки очистилися. Але робити це потрібно максимально обережно, щоб не з'явилися маленькі дірочки на тканині.



Маленькими ножицями катишки можна зрізати Але цей метод ефективний, якщо на одязі невелика кількість грудочок.



Наждачний папір з дрібною зернистістю може прибрати різні катишки. Ним необхідно потерти поверхню тканини, на якій присутні грудочки. Також можна використовувати тверду частину мочалки для миття посуду — вона діє за таким же принципом.

Є щітка, яка прибирає катишки з різних тканин. На столі потрібно розкласти одяг і пройтися цим інструментом в одному напрямку. Як правило, вистачає кілька разів, щоб повністю видалити грудки з тканини.



Електромашинка для видалення грудок з одягу схожа на бритву, але призначена лише для одягу. Очищати нею від катишків необхідно дуже акуратно, щоб на тканині не залишилися маленькі отвори. Для початку варто натягнути тканину, а потім пройтися проблемною ділянкою машинкою. Одного разу достатньо, щоб очистити тканину від великих грудок.



Якщо немає часу возитися з речами самостійно, можна скористатися хімічним чищенням. Це дозволить не тільки отримати повністю чисту річ, а й уберегти її від появи дірочок, які можна зробити ненароком під час самостійного чищення.



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