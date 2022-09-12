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путін боїться військового перевороту і відмінив усі наради з військовими, — журналіст

7:33 13 вересня 2022
Путін з Шойгу і Герасимовим

Протягом декількох днів ЗСУ звільнили від російських окупантів 6 тисяч квадратних кілометрів на півдні та сході країни. Рашисти називають свою втечу «відволікаючими маневрами». Але експерти не виключають, що в керівництві рф назріває серйозна криза. Про це пише у Фейсбуці журналіст Ростислав Демчук, який живе і працює в Европі.

«Путін боїться зустрічатись зі своїм військовим командуванням і відмінив усі наради з військовими, — пише Ростислав Демчук. - Володимир Путін, який двічі змінював командування з початку війни в Україні, більше не хоче бачити своїх генералів.

Президент відклав наради в Сочі з керівництвом Міноборони після того, як його армія на Харківщині зазнала найбільшої поразки з початку війни в Україні.

За тиждень Збройним силам України вдалося відвоювати 3 тисячі квадратних кілометрів, повідомив у неділю головком ЗСУ Валерій Залужний. Після прориву фронту російська армія за лічені дні залишила територію, яку з десятками тисяч жертв захоплювала близько шести місяців.

Міноборони Росії в суботу назвало фіаско російської армії, яке відбулося на Харківщині, «відволікаючими маневрами» і плановим відведенням військ.

Але це навряд чи влаштовує президента Володимира Путіна. Він відклав наради з керівництвом оборонного відомства та представниками ОПК.

Дехто із експертів пояснює, що така поведінка Путіна може вказувати на його побоювання щодо можливого військовового перевороту".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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путін боїться військового перевороту і відмінив усі наради з військовими, — журналіст

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