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Україна

Російські окупанти та колаборанти тікають з Луганщини, — Сергій Гайдай

16:30 12 вересня 2022
Прапор України, Луганщина

Під час звільнення від окупантів території Харківської області українські захисники знищили колону російської військової техніки. Зараз рашисти поспіхом залишають місця дислокації на Луганщині. Рятуючись від контрнаступу ЗСУ, окупанти тікають углиб області й на територію росії. Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Луганської області Сергій Гайдай.

«Російські військові з сім'ями залишили Сватове, лишилися тільки військовослужбовці так званої „народної міліції“ з-поміж місцевих жителів. Окупаційна влада підтверджує інформацію про переміщення військових і колаборантів углиб Луганщини. Більше того, частина їде транзитом на територію росії», — пише Гайдай.

Евакуація відбувається неорганізовано, стверджує очільник ОВА. За його словами, люди їдуть навіть із захоплених у 2014 році Луганська та Алчевська.

Дані Гайдая підтверджують і росЗМІ, які з посиланням на прикордонне управління фсб росії повідомляють, що за добу кордон перетнули понад 17 тисяч жителів територій, що утримуються «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомляє телеграм-канал «ФАКТІВ», панічні настрої спостерігаються і в окупованому Донецьку. Пабліки колаборантів пишуть про те, що на АЗС в місті відсутнє паливо. Донецьк залишають російські військові разом з ППО і артилерією.

«Ну що припливли. Донецьк готується до останньої битви», — бідкаються колаборанти в пабліках.

Нагадаємо, зі звільненої ЗСУ Харківщини окупанти втікають на вкрадених у місцевих легковиках та з награбованим майном

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