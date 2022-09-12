Зірка серіалу «Корона» Емма Коррін шокувала своїм відвертим вбранням на кінофестивалі у Торонто

На Міжнародному кінофестивалі в Торонто відбулася прем'єра фільму «Мій поліцейський», який було знято за мотивами однойменного роману британської письменниці Бетан Робертс. Книга стала у 2012 році бестселером і наробила багато галасу в Європі та США. Її почав екранізувати британський режисер Майкл Грандадж.

Головні ролі у картині виконали популярний співак Гаррі Стайлс та зірка серіалу «Корона» Емма Коррін. Також у фільмі знялися Девід Доусон, Руперт Еверет, Джина Маккі.

Емма Коррін та Гаррі Стайлс

«Мій поліцейський» заявлений як романтична драма. Дія відбувається у Великій Британії у 50-х роках минулого століття. Головний герой — поліцейський. Він змушений приховувати свою сексуальну орієнтацію, оскільки гомосексуалізм у Сполученому Королівстві тоді розцінювався як кримінальний злочин. Поліцейський одружується, щоб не викликати підозри. Але в нього є коханець, про якого дізнається дружина.

Фільм справив велике враження на журі. Вперше в історії кінофестивалю в Торонто призи за акторську майстерність були віддані не окремо взятим актору та актрисі, а всьому акторському складу картини.

На прем'єрі фільму 26-річна Емма Коррін з'явилася в дуже сміливому вбранні від Miu Miu. Деякі експерти в питаннях стилю вважали його зайвим і непридатним для червоної доріжки.

Масла у вогонь підлив 28-річний Гаррі Стайлс. Він вибрав як аксесуар жіночу сумочку від Gucci. Його костюм також був цієї торгової марки. Зелений піджак Гаррі одягнув на голе тіло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, хто отримав призи Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

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