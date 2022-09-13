Офіційно: бій Ломаченка з непереможним суперником прийме фартова для українця арена у Нью-Йорку

Промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила про проведення бою між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях, 34-річним українцем Василем Ломаченком (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який здолав у грудні 2021-го ганця Річарда Коммі, та непереможним 26-річним американцем Джемейном Ортісом (16 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 нічия), який у травні змусив капітулювати свого співвітчизника Джеймела Херрінга. 12-раундовий поєдинок у легкій вазі відбудеться 29 жовтня у Hulu Theater легендарного комплексу «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Ломаченко записався до тероборони (за твердженням ексчемпіонки світу Аліни Шатерникової, дворазовий олімпійський чемпіон також служив у ЗСУ) і відмовився від бою з австралійцем Джорджем Камбососом. У серпні Ломаченко полетів з України до США і вперше висловився про війну.

«Я люблю свій вид спорту і дуже радий повернутися, — цитує Василя Ломаченка Boxing Scene. — Моя мета — завоювати титул абсолютного чемпіона в легкій вазі, але я не ставлюся легковажно до Джемейна Ортіса. „Медісон-сквер-гарден“ та театр Хулу були особливими місцями в моїй кар'єрі, і я з нетерпінням чекаю 29 жовтня, щоб залишити ще більше чудових спогадів. Я хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народові. Я з гордістю ношу прапор щоразу, коли виходжу на ринг».

«Василь Ломаченко робить честь своїй країні та боксу, — заявив глава Top Rank Боб Арум. — Коли він був потрібен своїй країні, Василь не вагався. Ми дуже раді, що він у безпеці і знову битиметься в театрі Hulu в „Медісон-сквер-гарден“, його домівці далеко від дому. Джемейн Ортіс — молодий, голодний, непереможений боєць, який розуміє, що перемога над такою живою легендою, як Лома, змінить його життя».

До речі, в колишні роки Василь Ломаченко п'ять разів боксував у стінах «Медісон-сквер-гарден» і щоразу перемагав. На знаменитій арені перед українцем не встояли пуерториканці Роман Мартінес (2016-го) і Хосе Педраса (2018-го), кубинець Гільєрмо Рігондо (2017-го), венесуелець Хорхе Лінарес (2018-го), а також ганець Річард Коммі (2021-го).

Нагадаємо, що незадовго до від'їзду до США Ломаченко зазнав жорсткої критики за публікацію в мережі інтерв'ю зі священиком УПЦ московського патріархату, який виправдовує вторгнення росіян в Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишні суперники Ломаченка влаштували «рубку» у рингу.

Фото Twitter Top Rank

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