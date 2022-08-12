«А шо там по ватному боксу?»: Стаховський та Стерненко «розмазали» Ломаченка за черговий дивний пост в мережі (відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко, якому дісталося за «суху» реакцію на обстріл рашистами його рідного Білгород-Дністровського району, потрапив у черговий скандал, перервавши мовчання у мережі дивним постом в Instagram. Цього разу ексчемпіон світу опублікував відео інтерв'ю, яке митрополит УПЦ МП Лука дав «Бі-бі-сі» ще у квітні.

Одним із перших на черговий «перл» колеги зі спортивного цеху відреагував знаменитий український тенісист Сергій Стаховський, який раніше нещадно розкритикував Олександра Усика за майбутній реванш з Ентоні Джошуа. «А що там по ватному боксу? Не замовляли?» — написав він у Instagram, виклавши одну із публікацій Ломаченка.

Не приховує свого обурення вчинком Ломаченка й активіст Сергій Стерненко, з якого Верховний суд України у лютому зняв судимості.

«Вася Ломаченко, який від повномасштабного вторгнення 0 разів засудив російську агресію, і для якого росіяни це брати, вирішив знову показати свою тупість і антилюдяність, — написав Сергій Стерненко у своєму Telegram. — Він виклав відео, в якому розповідається про «дуже хорошого» митрополита РПЦ запорізького та мелітопольського Луку, який молиться за Кіріла, який благословив убивства українців.

Моралі не буде. У Васі її немає. Вася просто дуже тупий любитель російських убивць. І він не змінився після 24.02.22″.

Додамо, що згаданий митрополит Лука неодноразово виправдовував російське вторгнення в Україну. Його підозрюють у тому, що він допоміг окупантам взяти в полон українську журналістку «Громадського» Вікторію Рощину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіонка світу Аліна Шатерникова заявила, що Ломаченко служить у ЗСУ та жорстко відповіла критикам олімпійського чемпіона.

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