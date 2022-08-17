Ломаченко залишив Україну і вперше висловився про війну (відео)

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), якому дісталося за «суху» реакцію на ракетний обстріл йогот рідного Білгород-Дністровського району, залишив Україну та прилетів до США для підготовки до свого наступного бою, повідомляє boxingscene.com.

В аеропорту Лос-Анджелеса знаменитий боксер уперше висловився про війну на його рідній землі. «Щодня я молюся за Україну, за народ, — заявив Василь Ломаченко. — Молюсь, щоб зупинити війну. Коли я повернувся до України, гадаю, це було на другий день війни… Ваша свідомість змінюється, оскільки ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося того дня. Це дуже погано. Погано для всього світу».

Також Ломаченко заявив, що його метою є звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, яким зараз володіє американець Девін Хейні, котрий переміг австралійця Джорджа Камбососа. Однак перед чемпіонським боєм українець, який розіб'є тренувальний табір у своїй резиденції у Південній Каліфорнії, проведе проміжний поєдинок. Швидше за все, у жовтні суперником Ломаченка стане непереможний поки 26-річний американець Джемейн Ортіс (16 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 нічия), повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

Нагадаємо, що незадовго до від'їзду до США Ломаченко, який у своєму останньому бою в грудні минулого року переміг ганця Річарда Коммі, зазнав жорсткої критики за публікацію в мережі інтерв'ю зі священиком УПЦ московського патріархату, котрий виправдовує вторгнення росіян в Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова жорстко відповіла критикам Ломаченка.

Фото Boxingscene

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