«Служить у ЗСУ. У мене є номер частини»: ексчемпіонка світу жорстко відповіла критикам Ломаченка

Колишня чемпіонка світу з боксу, а нині віцепрезидент Ліги професіонального боксу України Аліна Шатернікова, якій два роки тому видалили злоякісну пухлину, повідомила на своїй сторінці у Facebook, що ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко служить у лавах Збройних сил України (раніше була інформація, що олімпійський чемпіон вступив до лав тероборони).

«На всі інформаційні безглузді закиди та нездорові фантазії з приводу легенди світового боксу та спорту загалом, українця, яким захоплюється весь світ, Василя Ломаченка, повідомляю без емоцій та маючи достовірні дані та факти: Василь Ломаченко — військовослужбовець Збройних сил України, з початку повномасштабний війни весь цей час старанно виконує накази свого командира і, як це було завжди, слугує українському народові та Україні.

Які війська, номер військової частини тощо — у мене є вся інформація, але давати її не вчасно і, відповідно, зовсім недоречно зараз. Слава ЗСУ! Слава Україні!" — написала Аліна Шатернікова.

Нагадаємо, що зовсім недавно Василю Ломаченку дісталося в мережі за суху реакцію на обстріл його рідного Білгород-Дністровського району, а білоруський доброволець, який воює за Україну, жорстко «пройшовся» олімпійським чемпіоном за «спілкування з російськими попами, агентами ФСБ».

Додамо, що сама Шатернікова, яка провела 18 боїв на професіональному рингу (16 перемог, 2 поразки), так і не взяла участь в Олімпійських іграх. Наша співвітчизниця завершила спортивну кар'єру у 2005 році, а жіночий бокс було введено у програму Ігор лише у 2012-му у Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аліна Шатернікова жорстко пройшлася чиновником боксу з росії.

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