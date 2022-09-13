У Дів та Скорпіонів — приплив сексуальної енергії, у Тельців — проблеми з алкоголем: гороскоп на 13 вересня 2022 року

Вівторок, 13 вересня, астрологи називають днем, коли не варто розпочинати нові та важливі справи — надто велика ймовірність усе безнадійно зіпсувати. Тим більше, що Меркурій став ретроградним після повного місяця 10 вересня. Також у цей день не варто приймати важливі рішення та проводити переговори, від яких залежить розвиток бізнесу. Слід побоюватися обманів — людина може легко стати мішенню шахраїв. Тож сьогодні потрібно перевіряти будь-які факти та відомості. У той же час, як стверджують астрологи, події нинішнього дня відображають характер, спосіб життя та думки людини — тож нічого випадкового сьогодні не станеться.

Гороскоп 13 вересня для всіх знаків зодіаку пропонує slovofraza.com.

У Овнів сьогоднішній день сприятливий для покупок ювелірних виробів, меблів, предметів інтер'єру, вдалим виявиться вибір одягу та взуття. Астрологи радять представникам цього знаку не захоплюватися солодким — це позначиться на фігурі.



Сьогодні алкоголь дуже небезпечний для Тельців, як і будь-які хімічні речовини, фарби. Навіть косметика може діяти на вас особливо. Представникам цього знаку також слід дотримуватись обмежень у їжі — делікатеси та важкі страви можуть нашкодити.

Близнюкам зірки радять тримати себе в руках і бути ввічливими — інакше представники цього знаку можуть отримати серйозного ворога. Їм також слід звернути увагу на харчування — надто важка їжа може негативно вплинути на травну систему.

Раки сьогодні зможуть легко знайти гармонію у людських стосунках. Виявіть такт і дружелюбність, посміхніться, і вам відкриються будь-які двері та серця, а ось грубість та агресія спрацюють як бумеранг. Зірки радять помиритися з тими, з ким представники цього знаку посварилися.



Левам зірки радять сьогодні різко не змінювати свою думку про людей та принципи. Можливе ускладнення у відносинах із протилежною статтю через нерозуміння. Представники цього знаку можуть опинитися у полоні своїх ілюзій.

У Дів — чудовий день для догляду за ногами та покупки взуття. Представники цього знаку сьогодні можуть відчути приплив сексуальної енергії. Тож не дивуйтеся, якщо до вас проявлятимуть підвищений інтерес представники протилежної статі.

Чудовий день для одруження, для пропозиції руки та серця, зачаття очікується сьогодні у Терезів. День сприятливий для будь-яких починань. Може відбутися те, про що представники цього знаку довго мріяли. Можливий флірт.

Сексуальна енергія Скопіонів буде сьогодні на підйомі — сміливо використовуйте цей день для романтичних зустрічей та вечері при свічках, для освідчення в коханні. День також вдалий для догляду за волоссям.

Життєвий потенціал Стрільців буде на високому рівні, проте через суперечливі тенденції дня і внутрішню нестабільність успіх у будь-який момент може відвернутися. Необдумані рішення чи імпульсивні вчинки призведуть до непередбачуваних результатів. Чоловікам-Стрільцям не слід шукати любовних пригод чи нових знайомств — ваші таланти не будуть гідно оцінені.



Хороший день для подружніх стосунків, нових знайомств, цілительства, спілкування з братами нашими меншими очікується у Козерогів. У жінок-Козерогов з'явиться можливість знайти нових друзів чи покровителів, виявити всі свої здібності та таланти. Чоловіки-Козероги повинні стримати свої апетити у відносинах з жінками та відмовитися від екстравагантних вчинків.

На Водоліїв чекає день, сприятливий для зустрічей із коханою людиною, романтичних знайомств, інтимних стосунків. Все складатиметься для прояви ваших талантів і здібностей. Сміливість та рішучість у вчинках принесуть вагомі результати.

Рибам, швидше за все, пощастить вирішити деякі проблеми в особистому житті. Твердість характеру і деяка безапеляційність рішень упорядкують почуття і допоможуть позбутися тяжких контактів.

Про те, що очікує на представників усіх знаків зодіаку цього тижня, з 12 по 18 вересня 2022 року, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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