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Україна

Харків знову знеструмлений

10:38 13 вересня 2022
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Вночі обстріли росіянами Харкова не фіксувалися, проте регіон та обласний центр знов опинилися без електрики.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко. «Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Це — наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні», — зазначив він.

Як пише sq.com.ua, світло у Харкові пропало вранці. Зокрема, без світла сидять мешканці Олексіївки, Салтівки, Нових будинків, ХТЗ та інших районів Харкова. Через відсутність електрики не курсує міський електротранспорт.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої ночі обстрілів Харківа не зафіксовано, але близько 3 ночі ворог вдарив по Лозовій — є пряме влучання в об'єкт освіти.

У своєму черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначав, що країна-агресор намагатиметься зробити системною таку форму терору, як удари по енергетичній інфраструктури, як це було останні дні на Харківщині.

Фото Pixabay

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