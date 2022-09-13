В Інституті вивчення війни, аналізуючи ситуацію на фронті, у тому числі й на південному напрямку, а також супутникові знімки, зазначають, що росіяни відвели з позицій у Киселівці, що за 15 км на північний захід від Херсона, техніку за винятком чотирьох одиниць.

Це, на думку аналітиків, відповідає інформації від відходу бойовиків «ДНР» з Киселівки до Дніпра. Її називають важливим з оперативного погляду для росіян, оскільки вона є останнім великим населеним пунктом як на шосе E58, так і на залізничній лінії між позиціями ЗСУ та Чорнобаївкою, найвіддаленішою частиною Херсона.

Фото Інституту вивчення війни

«Очевидний відвод російських військ з цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захищати північно-західну околицю міста Херсон і припускає, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям», — зазначають аналітики та нагадують, що прессекретарка оперативного командування України «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла, що деякі підрозділи ворога намагаються вести переговори щодо капітуляції під егідою міжнародного права.

В Інституті вивчення війни зазначають, що Сили оборони України продовжують досягати вражаючих успіхів у Херсонській області, а російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні втрати. Робиться висновок, що росіяни не в змозі зміцнити нову лінію фронту на Харківщині, активно покидають цей район чи передислокуються на інші напрямки. Також наголошується, що взяття ЗСУ Ізюму погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів по трасі Ізюм — Слов'янськ.

Фото Інституту вивчення війни

«Масштабний контрнаступ України завдає шкоди адміністративному потенціалу росії та змушує росіян залишати окуповані частини України далеко за лінією зіткнення» , — додали в ISW.

Тим часом у британській розвідці зазначають, що росія втратила частину військового потенціалу для протистояння НАТО, повідомляє ВВС.

Зокрема, зазначається, що частина російських військ, відведених із Харківської області за останній тиждень (відноситься до 1-ї гвардійської танкової армії, що входить до складу Західного військового округу), зазнала тяжких втрат на початковому етапі вторгнення в Україну і не встигла повністю відновити боєздатність до контрнаступу України на Харківщині. Першу гвардійську танкову армію в розвідці називають одним із найпрестижніших російських підрозділів, який мав захищати москву і вести контрнаступ у разі війни з НАТО. Наразі ці сили серйозно ослаблені, росіям знадобляться роки, щоб відновити цей військовий потенціал.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про звільнення Силами оборони України 20 населених пунктів.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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