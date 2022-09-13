Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення — під удари знов потрапив Харків, а також Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що протягом доби, що минула, російські окупанти завдали два ракетних, двадцять п’ять авіаційних ударів, здійснили одинадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів — завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів.

«Через великі втрати у ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот воєнних злочинів, скоїних окупантами. Високою залишається мінна небезпека — понад сімдесят тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади.

За інформацією оперативного командування «Південь», ворог здійснив невдалі спроби вести штурмові дії у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне. Там противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків, але зазнав втрат та відступив.

На цьому напрямку українська авіація завдала два 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронной боротьби.

«Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання», — наголосили в ОК.

На цьому напрямку ворог втратив 59 рашистів, танк, 5 гаубиць 152-го калібру, в тому числі і самохідних — «Мста-Б» і «Мста-С», командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялось про звільнення від окупантів Святогорська та зачистку позицій росіян біля міста.

Експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи ситуацію на фронті, зазначають, що російський президент володимир путін ризикує зробити смертельну помилку, зволікаючи в наданні підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута і Донецька. Аналітики не виключають, що українська кампанія має на меті поставити путіна саме перед такою дилемою й отримати вигоду майже від будь-якого його рішення

Фото Генштабу ЗСУ

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram