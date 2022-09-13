Київським школярам щомісяця платитимуть по тисячі гривень: кого і за що винагородять

Столична влада виплачуватиме премії школярам, які є призерами олімпіад, конкурсів і турнірів з навчальних предметів.

Рішення про персональні стипендії ухвалила Київська міська рада. За словами голови постійної комісії Київради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Вадима Васильчука, освітній процес зазнав кардинальних змін — спочатку через пандемію коронавірусу, а цього року й через війну.

«Діти перебувають у стресі та максимально віддалились від звичного режиму навчання. Наразі необхідно запроваджувати дієві механізми, які будуть мотивувати школярів досягати успіхів у навчанні. Проєкт рішення передбачає присвоєння персональних стипендій учням 8−11 класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів із навчальних предметів, а також мають високі досягнення в навчанні», — зазначив він.

Щомісячні степендії у тисячу гривень учням загальноосвітніх закладів виплачуватимуть за рахунок міського бюджету.

Нагадаємо, що цього року в Україні змінили Порядок призначення та виплати соціальних стипендій Верховної Ради студентам професійної вищої та вищої освіти.

Фото Pixabay



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