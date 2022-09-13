На похороні Єлизавети II місця російській та білоруській делегаціям не знайшлося

У вівторок, 13 вересня, стало відомо, що на похороні Єлизавети II не буде представників росії та білорусі. Британська влада вважає небажаною їхню присутність, тому запрошення до Москви та Мінська вирішено не надсилати.

Також не отримає запрошення та М'янма. Ірану запрошено на офіційну церемонію прощання з королевою лише на рівні посла. Про це повідомляє агентство Press Association (PA) із посиланням на джерела в урядових колах Великобританії.

З більшості країн світу на офіційну церемонію похорону Єлизавети II, яка відбудеться в Лондоні 19 вересня, запрошено глав держав з однією супроводжуючою особою. Загалом очікується присутність близько 500 глав держав та урядів, членів королівських сімей та інших високопосадовців, у тому числі президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона та федерального президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайєра.

У Лондоні вважають, що це буде найбільша за останні десятиліття міжнародна подія у дипломатичному сенсі.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у Британії після смерті Єлизавети II оголошено 10-денну жалобу. Щодня довгого прощання з королевою розписано по хвилинах. Поки труна з тілом покійної знаходиться в Шотландії. З Единбурга його відправлять до Лондона.

Прибуття до британської столиці такої кількості іноземних політиків та державних діячів змусило місцеву владу посилити заходи безпеки. Деякі з них викликають подив у закордонних спецслужб.

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