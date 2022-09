Байден в автобусі: британська влада здивувала світових лідерів заходами безпеки на майбутніх похоронах Єлизавети II

У Великій Британії тривають жалобні заходи у зв'язку зі смертю Єлизавети II. Поки труна з тілом королеви знаходиться в Единбурзі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», поховають Єлизавету 19 вересня у Вестмінстерському абатстві.

План прощальної церемонії було розроблено і схвалено особисто королевою задовго до її смерті. І ось тепер деякі його деталі викликали, м'яко кажучи, подив. Виявляється, лідерам іноземних держав, які мають намір проводити Єлизавету II в останній шлях, британське МЗС рекомендує летіти до Лондона комерційними рейсами і діставатися місця прощання з покійною на громадському транспорті.

Очікується, що на похороні будуть присутні не менше 500 високопосадовців і державних діячів з усього світу, зокрема президента США Джо Байдена.

Сайт Politico стверджує, що американській делегації, як і політикам з інших країн, рекомендували не користуватися особистим транспортом у Лондоні, навіть гелікоптерами.

«Логістика була ретельно спланована, щоб зробити її максимально зручною для присутніх на похороні», — заявило джерело в британському МЗС.

Натомість учасників процесії перевозитимуть приватними автобусами у супроводі поліції. Усі автобуси вирушатимуть зі східної частини Лондона. Так сказано у листі, який британська влада розіслала всім посольствам іноземних держав.

Посли були здивовані. Один із високопоставлених дипломатів заявив Politico: «Ви можете собі уявити Джо Байдена в автобусі?»

Як відомо, американські президенти до закордонних візитів вирушають спеціальним літаком Air Force One. Прибувши на місце, вони використовують або вертоліт Marine One, або броньований лімузин The Beast («Звір»). За всієї поваги до британських спецслужб навряд чи Секретна служба США погодиться змінювати відпрацьований роками порядок.

Лондон пояснює своє рішення посиленими заходами безпеки в день похорону королеви та можливими пробками, які позначаться на роботі всього транспорту.

