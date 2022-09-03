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Ідеально для військових на фронті та школярів: рецепт біскотті від Лізи Глинської

16:57 3 вересня 2022
Біскотті

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно поділилася рецептом ягідного пирога з пудингом, розповіла про біскотті — печиво, яке довго не псується і яке можна відправляти бійцям.

«Друзі, знаю, що зараз багато хто готує для наших захисників і допомагає на фронті. Саме зараз вклад кожного, навіть малий — має значення. Ви часто задаєте питання, яке печиво краще приготувати. Потрібно, щоб воно було поживним, готувалося з простих продуктів, щоб легко було передати, щоб воно не кришилося в дорозі і мало строк придатності хоч декілька тижнів», — пише вона в Instagram та додає, що саме біскотті відповідає цим вимогам. А ще його можна готувати дітям, які йдуть до школи чи навчаються вдома. Це печиво відмінно підійде на перекус.

Складові:

  • 420 г борошна;
  • 220 г цукру;
  • 150 г яєць (3 шт);
  • Дрібка солі;
  • 7 г розпушувача;
  • 100 г горіхів;
  • 100 г сушенї журавлини;
  • Ванільний цукор;
  • Цедра лимону чи апельсину;
  • 20 г жовтка (1 шт);
  • 15 мл води.

Приготування:

  • З'єднуємо борошно, розпушувач, сіль, цедру лимона та ваніль. Перемішуємо.
  • Збиваємо яйця із цукром, змішуємо із сухими інгредієнтами (якщо користуєтеся комбайном, то на цьому етапі насадку краще поміняти на гак — такий заміс легко і руками зробити).
  • Додаємо обсмажені горіхи та журавлину. Вимішуємо лопаткою. За бажанням можна додати кокосову стружку.
  • Ділимо тісто на 4 частини. Підпилюючи борошном, формуємо «ковбаски» і трохи притискаємо зверху, щоб вони стали плоскими.
  • З'єднуємо жовток із водою та промазуємо тісто. Відправляємо в духовку, розігріту до 160 С на 15 хвилин (біскотті не потрібно випікати до готовності).
  • Нарізаємо біскотті слайсами завтовшки 1−1,5 см. Краще це робити ножем-пилкою, щоб вони не розкришилися.
  • Розкладаємо на решітці і знову відправляємо в духовку — пдосушуємо біскотті при температурі 140˚С ще 15−20 хвилин.

«Даємо біскотті охолонути і все готово! Зберігати можна протягом кількох тижнів, у ємності із щільною кришкою», — додала кулінарка.

Раніше Ліза Глінська розповіла, як приготувати лінивий хачапурі за 10 хвилин.

Фото Лізи Глінської

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