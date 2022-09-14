«Українці мають виграти цю війну, а ми повинні їм допомагати»: прем’єр-міністерка Фінляндії закликала Європу підтримувати Україну

Виступаючи перед євродепутатами у Страсбурзі в рамках циклу дебатів «Це Європа», прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що українці довели свою хоробрість і витривалість і мають виграти війну — альтернативи немає, повідомляє пресслужба Європарламенту.

«Тому європейці повинні продовжувати надавати всі види допомоги Україні та бути готовими прийняти ще сильніші санкції та візові обмеження проти росії, — продовжила вона. - Недалекоглядні дії росії вже призвели до ще більшої згуртованості західного альянсу, не в останню чергу з Фінляндією та Швецією, які подали заявку на вступ до НАТО».

Щодо нестабільної ситуації на енергетичних ринках, Санна Марін закликала до короткотермінових заходів для зниження цін на електроенергію, вирішення проблем турбулентності на ринках електроенергії та проблем із торгівлею деривативами.

«ЄС довів свою здатність діяти в різних кризах, — зазначила Санна Марін. — Водночас ці кризи виявили вразливі місця, і тепер Європі слід зміцнити свою стратегічну автономію: в енергетиці, у виробництві оборонних матеріалів, у продовольчому суверенітеті та в технологіях. Реагуючи на кризи та виклики, ЄС потребує достатнього бюджету».

Вона також закликала ЄС, щоб він краще враховував соціальні питання, зайнятість і роблеми захисту навколишнього середовища. Нинішня криза не перша в Європі і не буде останньою, сказала Марін.

Саме тому вона закликала Європу протистояти російському енергетичному здирництву, залишатися єдиною та підтримувати свої цінності: верховенство права, демократію та права людини.

Після виступу прем’єр-міністерки євродепутати привітали рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО. Деякі спікери також наголошували на важливості продовольчої безпеки та боротьби з голодом у протистоянні тактиці путіна.

Як раніше повідомлялося, Фінляндія оголосила про те, що має готовий план з обмеження видачі віз росіянам.

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