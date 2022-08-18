«У нас є готовий план щодо обмеження російських туристичних віз»: у Фінляндії зробили гучну заяву
Останнім часом ряд країн, зокрема Чехія, країни Балтії та деякі інші порушили питання про візові обмеження для громадян рф. Це відбувається не тільки для підтримки України, але й для власної безпеки.
В цьому контексті логічною є заява міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто. За його словами, останнім часом Фінляндія стала транзитною країною. Мандрівники з рф відправляються в аеропорт Гельсінкі-Вантаа, щоб летіти далі. Це сприймається як обхід обмежень на поїздки, визнав він в етері телеканалу Yle, повідомляє https://www.dziennik.pl/.
«Потрібне спільне рішення ЄС у сфері віз для росіян. Найбільшу кількість шенгенських віз видають Греція, Італія та Іспанія. А росіяни їздять через Фінляндію до Європи за візами, отриманими в цих країнах. Уряд Фінляндії збереться, щоб почати обговорення можливостей і масштабу обмежень на кількість віз, виданих росіянам, наприклад — до однієї п'ятої або навіть однієї десятої від поточного рівня».
Зараз Міністерство закордонних справ Фінляндії видає росіянам близько 1000 віз на день. У липні влада Фінляндії та Росії зняли коронавірусні обмеження на транскордонний рух. До пандемії видача віз була на рівні 3−6 тисяч. щодня.
«Несправедливо, що росіяни можуть подорожувати, приїжджати до Шенгенської зони та милуватися туристичними пам’ятками в той самий час, коли росія вбиває людей в Україні, — заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін після зустрічі глав урядів країн Північної Європи в Осло в понеділок. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти введення обмежень на візи для росіян. За його словами, «це війна путіна, а не громадян росії».
Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали, що Сейм Латвії прийняв 11 серпня заяву про визнання агресивних дій росії проти мирного населення України тероризмом, а росії — державою, що підтримує тероризм. Крім того, Естонія з 18 серпня перестане впускати в країну громадян росії, яким раніше сама видала шенгенські візи.87
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram