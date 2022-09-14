«Вдарив тітку по голові, бо мала проросійські погляди»: винесли вирок ветерану АТО

Подільський районний суд міста Києва виніс вирок громадянину за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілої. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

Із матеріалів справи відомо, що обвинувачуваний родом з Києва та працював ювеліром на заводі «Діамант 13». В Минулому — учасник АТО.

Наприкінці липня 2017 року чоловік прийшов до своєї тітки і між ними виник словесний конфлікт. Племінник схопив з полиці шафи металевий макет гранати та умисно наніс жінці не менше чотирьох ударів по голові. Жінка присіла, а чоловік пішов з її квартири. Через три дні за невстановлених обставин у коридорі спалахнула пожежа, після ліквідації якої рятувальники знайшли труп жінки із проламаним черепом.

Після затримання та вже у залі суду племінник вину визнав повністю і заявив, що саме на політичній основі у них виник конфлікт з тіткою, оскільки остання мала проросійські погляди.

«Я гостро сприйняв слова у зв'язку із проходженням служби в зоні АТО, та тим, що тітка фактично знецінила мій внесок та внесок інших військових у збереження територіальної цілісності нашої держави, — заявив на суді племінник. - Тому попросив її зупинитись, але вона не надала значення словам та продовжувала конфлікт. Тому з метою припинення цих подій я взяв з полиці макет гранати, вдарив її в область голови… Мій син у 2022 році проходив службу в лавах ЗСУ та героїчно загинув, захищаючи Україну. Маючи значний військовий досвід та відчуваючи свій обов'язок стати на захист держави, після звільнення з місць позбавлення волі хочу проходити військову службу…»

Суд врахував щире каяття обвинувачуваного та важку життєву обставину — втрату сина на війні. Тому йому призначили м'якше покарання — 5 років тюрми. Але оскільки чоловік уже провів у СІЗО 5 років, то термін вважається відбутим.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі партизани влаштували замах на міського «керівника» Костянтина Іващенка, якого висунули місцеві колаборанти на посаду мера на початку квітня.

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