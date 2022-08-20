Поки що живий: у Маріуполі мало не вбили місцевого «гауляйтера»

У Маріуполі партизани влаштували замах на міського «керівника» Костянтина Іващенка, якого висунули місцеві колаборанти на посаду мера на початку квітня.

Про замах на «гауляйтера» повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. «На жаль, поки що не дуже вдало. Але це тільки початок. Ну що, мраZота! Досі смішно від „розплата вже тут“?» — написав він у соцмережах.

Кажуть, що вибуховий пристрій був закладений на в'їзді до Маріупольського зоопарку та спрацював у момент під'їзду «чиновника».

Раніше повідомлялося про замах на так званого заступника голови окупаційної «адміністрації» Нової Каховки Віталія Гуру — колаборанта поранили з пістолета біля його приватного будинку. А у Мелітополі під час вибуху отримав поранення один із керівників виборчого штабу «єдиної росії» — керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак

Місяцем раніше масмедіа повідомляли, що до лікарні потрапив «голова міської адміністрації» Херсона Володимир Сальдо.

Фото з Вікіпедії

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