Початок нового Слов’янського та церковного року: що категорично не можна робити14 вересня

Вересень багатий на свята. 21 вересня християни східного обряду відзначають велике свято — Різдво Пресвятої Богородиці. У народі він отримав назву «Друга Пречиста».

Напередодні Другої Пречистої, 14 вересня, починається Слов'янський, або церковний новий рік. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то осінь буде ясною. Християни вшановують пам'ять Симеона Стовпника.

Святий Симеон з дитинства цікавився Писанням і часто відвідував храм. У 18 років прийняв чернечий постриг, дотримувався посту і прославився безліччю подвигів. Слава про Симеона ширилася, до нього почали приходити за втіхою, допомогою чи молитвою.

Коли святий вирішив відійти від людей, то в Сирійській пустелі збудував стовп і на ньому зробив хатину, де багато часу проводив у молитві. Симеон — перший, хто придумав такий спосіб усамітнення. Пізніше його послідовників почали називати стовпниками.

Симеон вів благочестиве життя, проповідував християнство, боровся з єретиками, вчив людей смиренню і любові один до одного. Помер у віці понад 100 років — так свідчить переказ.

Традиції Новоліття

Цей день вважається вдалим для переїзду, укладання угод та початку нового розділу життя. Це чудовий день для святкування новосілля буде щастя у сім'ї.

Якщо одружитися з 14 вересня по 28 листопада, то пара проживе довго та щасливо. У народі цей період так і називається — весільні тижні.

Чим веселіше і радісніше ви проведете цей день, тим вдалим буде весь рік. Запрошуйте гостей, пригощайте та веселіться. Після святкової трапези або навіть звичайної вечері залишки їжі потрібно зібрати і роздати незаможним або нагодувати бездомних тварин. Якщо слідувати цій пораді, до оселі прийде достаток.

Щоб уникнути контакту з темними силами, які теж можуть розгулятися цього дня, 14 вересня потрібно взяти з собою фото близької та сильної людини.

Прикмети

Якщо убити муху до Семенового дня, то народиться ще сім мух, а якщо убити після, то помре сім мух.

Якщо ясна погода — чекати теплої осені.

Якщо вранці дощ — до холодної осені з опадами.

Якщо тепло — до теплої зими.

Докучають мухи — до погіршення погоди.

Що не можна робити 14 вересня

Не можна пліткувати й розповідати чужі секрети.

Не можна різати свійську птицю.

Не треба позичати гроші.

Перед приходом гостей у цей день не підмітайте підлоги. Інакше можна потурбувати Домового — тоді він піде разом із тими, хто прийшов, попереджали прапрапрабабусі

Жінкам в цей день не варто йти далеко від дому.

Не можна сьогодні давати порожні обіцянки, які ви не зможете виконати.

Не рекомендується їсти рибу у цей день.

З Днем ангела вітають тих, хто має імена: Тетяна, Наталя, Семен.

Фото pixabay

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